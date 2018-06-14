Ещё
В Екатеринбурге загорелся фитнес-клуб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Личное послание Путину, переименование Крыма и другие события дня
Личное послание Путину, переименование Крыма и другие события дня

В Екатеринбурге загорелся фитнес-клуб 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня в Екатеринбурге по адресу Родонитовая, 4 произошел пожар в 3 этажном административном здании. Возгорание заметили в 17.40. По словам очевидцев возгорание произошло в женской душевой фитнес— клуба » Drive Fitness». На место прибыло 29 пожарных и 5 единиц техники, помимо МЧС на место так же выехали машина скорой помощи и реанимации.
В момент происшествия движение по улице было перекрыто. Сам же пожар был ликвидирован за 50 минут. 35 человек эвакуированных из здания, всего же в здании числится 7 организации.
Уральский меридиан: последние новости
В Челябинске из горящей многоэтажки эвакуировали 30 человек В Тюменской области горит 12 гектаров леса Ночью в центре Екатеринбурга произошло возгорание с эвакуацией людей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление по Крыму455
Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море17
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию1691
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью55
Украина ничего не получит: «Газпром» остановил аресты
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение