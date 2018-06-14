В Екатеринбурге загорелся фитнес-клуб

Сегодня в Екатеринбурге по адресу Родонитовая, 4 произошел пожар в 3 этажном административном здании. Возгорание заметили в 17.40. По словам очевидцев возгорание произошло в женской душевой фитнес— клуба » Drive Fitness». На место прибыло 29 пожарных и 5 единиц техники, помимо МЧС на место так же выехали машина скорой помощи и реанимации.

В момент происшествия движение по улице было перекрыто. Сам же пожар был ликвидирован за 50 минут. 35 человек эвакуированных из здания, всего же в здании числится 7 организации.