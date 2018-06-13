На складе в ЮВАО потушили возгорание мусора на площади 450 «квадратов» 

Ночью 13 июня в складском помещении на Сормовском проезде в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы произошел пожар.
Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о возгорании мусора в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании на юго-востоке столицы поступило к сотрудникам МЧС в 02:18 в среду, 13 июня.
Уточняется, что общая площадь пожара составила 450 квадратных метров, однако усилиями спасателей возгорание было ликвидировано.
Сведений о пострадавших не приводится.