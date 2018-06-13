Экологи сообщили о массовой гибели сельди в заливе Пильтун на Сахалине

Руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын заявил о значительных масштабах гибели сельди на севере Сахалина в заливе Пильтун. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Отмечается, что полевая группа общественной организации обследовала более 30 км побережья Пильтуна, а также залив Торрох и нижнее течение реки Сабо на протяжении 1,5 км от устья.

"На этом отрезке мы произвели подсчет погибшей рыбы в 28 точках. Наибольшая концентрация наблюдается в двух местах. На участке берега от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кривун, мы насчитали 4609 штук на 10 м побережья, а в 2 км южнее устья реки Сабо — 5990 экземпляров также на 10 м побережья", — заявил Лисицын.

Сообщается, что в устье реки Хальчикова представители организации зафиксировали плотное скопление мертвой рыбы на площади 440 кв. м толщиной около 30 см. Согласно предварительным оценкам, объем погибшей рыбы составляет около 93 т. По данным организации, выше 1,5 км от устья реки Сабо мертвой рыбы нет.

Лисицын подчеркнул, что общий объем погибшей рыбы пока сложно оценить, но в данный момент понятно, что он «очень значителен».

Он также добавил, что среди погибшей рыбы наблюдается только сельдь тихоокеанская. В данный момент неизвестно, почему погибла рыба. Экологи направили образцы сельди для лабораторных анализов.

"Экологов беспокоит, что уполномоченные государственные структуры системы Росрыболовства не предпринимают достаточных усилий для оценки масштабов и причин трагедии", — заключил Лисицын.

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