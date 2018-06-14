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Почти 30 лесных пожаров произошло на Дальнем Востоке за минувшие дни
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Умер Станислав Говорухин

Почти 30 лесных пожаров произошло на Дальнем Востоке за минувшие дни 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около 3,7 тысячи гектаров дальневосточных природных участков сгорело за сутки. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на пресс‐службу департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.
Специалисты зафиксировали пять новых лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе за прошедший день. Учитывая очаги возгорания, обнаруженные в предыдущие дни, всего в округе случилось 28 пожаров. Четыре из них произошли в Амурской области, 10 — в Хабаровском крае и 14 — в Республике Саха.
Всего 1439 природных очагов возгорания было зафиксировано в ДФО с начала пожароопасного сезона 2018 года.
В Красноярском крае экстренные ведомства приняли решение не тушить некоторые лесные возгорания в целях экономии бюджетных средств в регионе.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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