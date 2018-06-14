Почти 30 лесных пожаров произошло на Дальнем Востоке за минувшие дни

Около 3,7 тысячи гектаров дальневосточных природных участков сгорело за сутки. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на пресс‐службу департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Специалисты зафиксировали пять новых лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе за прошедший день. Учитывая очаги возгорания, обнаруженные в предыдущие дни, всего в округе случилось 28 пожаров. Четыре из них произошли в Амурской области , 10 — в Хабаровском крае и 14 — в Республике Саха

Всего 1439 природных очагов возгорания было зафиксировано в ДФО с начала пожароопасного сезона 2018 года.