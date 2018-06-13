Ещё
Вулканические землетрясения в Колумбии: есть погибшие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вулканические землетрясения в Колумбии: есть погибшие 

Вести.Ru 1 час назад
На юго-западе Колумбии два человека погибли в результате вулканических землетрясений. Такие данные сообщил 12 июня губернатор департамента Нариньо Камило Ромеро.
Как уточняется, погибших нашли под обломками здания, рухнувшего в результате стихии в районе Брисеньо в городе Пасто. В настоящее время местные власти оценивают состояние других построек, которые пострадали при толчках.
По информации Геологической службы Колумбии, эпицентр землетрясений магнитудой 4,3 и 4,5 располагался на глубине не более 30 километров в вулкане Галерас. Управление по чрезвычайным ситуациям объявило в регионе «желтый» уровень опасности из-за активности вулкана. После землетрясений уровень угрозы не повышался, жителей не эвакуировали, передает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области Летние пробки. Трафик городов мира Авиакатастрофа в штате Висконсин унесла жизни 4 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки России и Украины умоляют о помощи19
У берегов Сахалина обнаружили аномальное явление18
Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро43
ЕК озвучила условие выделения Украине миллиарда евро152
Стало известно о «секретных переговорах» по Донбассу359
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение