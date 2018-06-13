Вулканические землетрясения в Колумбии: есть погибшие

На юго-западе Колумбии два человека погибли в результате вулканических землетрясений. Такие данные сообщил 12 июня губернатор департамента Нариньо Камило Ромеро.

Как уточняется, погибших нашли под обломками здания, рухнувшего в результате стихии в районе Брисеньо в городе Пасто. В настоящее время местные власти оценивают состояние других построек, которые пострадали при толчках.