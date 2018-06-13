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Режим ЧС действует в двух районах Якутии, где горят леса
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Режим ЧС действует в двух районах Якутии, где горят леса 

ТАСС 56 минут назад
ТАСС, 13 июня. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует в двух районах Якутии, особый противопожарный режим — на территории еще 13 муниципалитетов республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Усть-Майского и Таттинского районов. Особый противопожарный режим установлен на территории 13 муниципальных образований", — говорится в сообщении ведомства.
В числе муниципалитетов, в которых установлен особый противопожарный режим, входит и столица республики — Якутск. Посещение гражданами лесов категорически запрещено.
По данным ФГУП «Авиалесоохрана» на среду, в Якутии действуют семь лесных пожаров общей площадью свыше 4,5 тыс. га.
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