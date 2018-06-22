В эти выходные в Тюмени ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду

Сильный ветер и дождь обещают пока только в субботу Завтра, 23 июня, в Тюменской области вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков, в эту субботу в городе будут осадки и сильный ветер. — На юге Тюменской области ожидается сильный дождь, гроза, и ветер с порывами до 18 метров в секунду, — сообщается на сайте гидрометцентра. До этого об ухудшении погоды предупреждали 21 июня. Тогда ветер действительно поднимался, но не был разрушительным. Люди при непогоде тоже не пострадали. Чего не скажешь об урагане, который прошел в Тюмени в конце мая. Тогда от последствий сильного ветра пострадали почти 40 человек.