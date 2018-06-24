Прогноз погоды на неделю: Тюмень ждет теплая, но дождливая неделя

Погода не хочет радоваться тюменцев теплыми летними деньками. Одна надежда на июль

Следующая неделя в Тюмени обещает быть теплой. По крайней мере, так нам говорят синоптики.

В течение недели температура воздуха будет держаться на отметке +24 +25 градусов. К четвергу, 28 июня, даже ожидается жара до +28 градусов. Правда, в субботу, 30 июня, возможно похолодание до +19 градусов.

Тепло будет только днем. Ночи же в конце июня ожидаются прохладными. Температура воздуха может опуститься до +10 +13 градусов.

В середине недели, согласно прогнозам синоптиков, пройдут дождь. Возможны даже грозы. По ночам тоже будет дождливо.

Настоящую летнюю жару горожанам стоит ждать только в июле.