Ещё
Прогноз погоды на неделю: Тюмень ждет теплая, но дождливая неделя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз погоды на неделю: Тюмень ждет теплая, но дождливая неделя 

72.ru 24 июня 2018
Фото: 72.ru
Погода не хочет радоваться тюменцев теплыми летними деньками. Одна надежда на июль
Следующая неделя в Тюмени обещает быть теплой. По крайней мере, так нам говорят синоптики.
В течение недели температура воздуха будет держаться на отметке +24 +25 градусов. К четвергу, 28 июня, даже ожидается жара до +28 градусов. Правда, в субботу, 30 июня, возможно похолодание до +19 градусов.
Тепло будет только днем. Ночи же в конце июня ожидаются прохладными. Температура воздуха может опуститься до +10 +13 градусов.
В середине недели, согласно прогнозам синоптиков, пройдут дождь. Возможны даже грозы. По ночам тоже будет дождливо.
Настоящую летнюю жару горожанам стоит ждать только в июле.
72.ru: последние новости
Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Главного тюменского налоговика Тамару Зыкову оставили под домашним арестом еще на два месяца После рождения тройни тюменская семья получила деньги на новое жилье
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ предсказали климатическую катастрофу53
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме721
В Раде «нашли способ» заставить РФ уважать Украину359
США высказались о признании Крыма российским256
Путин разрешил блокировать кредитки россиян172
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
02:33
Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
Шоу-бизнес
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение