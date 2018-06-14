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В Рудничном районе Кемерова сгорел частный дом
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В Рудничном районе Кемерова сгорел частный дом 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Рудничном районе областного центра произошел пожар в частном доме.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 02:17 часов 14 июня. Горели два частных жилых дома, баня и надворные постройки. На место выехали 29 пожарных и 7 единиц спецтехники. Возгорание локализовали в 02:31 часов и полностью ликвидировали в 02:38 часов.
Очевидцы в паблике «Инцидент Кемерово» Вконтакте сообщают, что в огне погибла пожилая женщина, еще одному мужчине удалось спастись.
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