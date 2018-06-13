На Курилах произошло землетрясение

Подземный толчок силой 5,4 балла по шкале Рихтера зафиксирован на острове Парамушир. Землетрясение произошло 13 июня в 2.45 по московскому времени. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурного сейсмостанции «Южно-Сахалинск», очаг землетрясения располагается в 73 километрах от Северо-Курильска в точке с координатами 50,3 градуса северной широты и 156,8 восточной долготы. Глубина толчка — 75 километров.

ГУ МЧС РФ по Сахалинской области сообщает, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Ощутили его только жители Парамушира. На острове зафиксированы подземные толчки силой в 3-4 балла. Силы и средства спасателей находятся в полной готовности. Повторятся ли толчки — неизвестно. Сейсмическую обстановку контролирует региональный информационно-обрабатывающий центр Сахалинского филиала геофизической службы РАН

Ранее «СП» писала, что недавно землетрясение произошло у берегов Камчатки. Толчок силой 4,7 балла по шкале Рихтера был зафиксирован 7 июня. А 2 июня сейсмологи зафиксировали землетрясение около курильского острова Шикотан.