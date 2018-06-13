Ещё
На Курилах произошло землетрясение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Курилах произошло землетрясение 

Свободная пресса 43 минуты назад
Подземный толчок силой 5,4 балла по шкале Рихтера зафиксирован на острове Парамушир. Землетрясение произошло 13 июня в 2.45 по московскому времени. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурного сейсмостанции «Южно-Сахалинск», очаг землетрясения располагается в 73 километрах от Северо-Курильска в точке с координатами 50,3 градуса северной широты и 156,8 восточной долготы. Глубина толчка — 75 километров.
ГУ МЧС РФ по Сахалинской области сообщает, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Ощутили его только жители Парамушира. На острове зафиксированы подземные толчки силой в 3-4 балла. Силы и средства спасателей находятся в полной готовности. Повторятся ли толчки — неизвестно. Сейсмическую обстановку контролирует региональный информационно-обрабатывающий центр Сахалинского филиала геофизической службы РАН.
Ранее «СП» писала, что недавно землетрясение произошло у берегов Камчатки. Толчок силой 4,7 балла по шкале Рихтера был зафиксирован 7 июня. А 2 июня сейсмологи зафиксировали землетрясение около курильского острова Шикотан.
Новости по теме: Учёные выяснили, что Сан-Франциско угрожает сильное землетрясение
Свободная пресса: последние новости
В США разбился самолет, есть жертвы Московский подросток подозревается в изнасиловании школьника Сильный пожар произошёл на заводском складе с пенопластом в Башкирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро29
ЕК озвучила условие выделения Украине миллиарда евро81
Стало известно о «секретных переговорах» по Донбассу340
«Россия никому свою волю не навязывает»62
Дорогой нефти приходит конец20
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение