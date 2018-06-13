На юго-востоке Москвы произошёл пожар в складском помещении 

На юго-востоке столицы в неиспользуемом складском помещении произошло возгорание мусора на площади 450 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Пожар произошёл в здании на Сормовском проезде.
«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 квадратных метров происходило возгорание мусора», — заявили в МЧС.
Отмечается, что в 02:44 пожар был ликвидирован.
Ранее на юго-востоке Москвы произошёл пожар в металлическом строении.