На юго-востоке Москвы произошёл пожар в складском помещении

На юго-востоке столицы в неиспользуемом складском помещении произошло возгорание мусора на площади 450 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Пожар произошёл в здании на Сормовском проезде.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 квадратных метров происходило возгорание мусора», — заявили в МЧС.

Отмечается, что в 02:44 пожар был ликвидирован.