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На юго-востоке Москвы произошёл пожар в складском помещении
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На юго-востоке Москвы произошёл пожар в складском помещении 

RT на русском 29 минут назад
На юго-востоке столицы в неиспользуемом складском помещении произошло возгорание мусора на площади 450 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Пожар произошёл в здании на Сормовском проезде.
«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 квадратных метров происходило возгорание мусора», — заявили в МЧС.
Отмечается, что в 02:44 пожар был ликвидирован.
Ранее на юго-востоке Москвы произошёл пожар в металлическом строении.
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