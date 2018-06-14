Ещё
Более 30 участков подтоплено в пригороде Барнаула во вторую волну паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Станислав Говорухин
Умер Станислав Говорухин

Более 30 участков подтоплено в пригороде Барнаула во вторую волну паводка 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Вторая волна паводка подтопила 34 приусадебных участка в пригороде Барнаула — поселке Затон. До критической отметки на Оби остается 2 см, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Алтайскому краю.
"До критической отметки [540 см] остается 2 см, спускается вода с гор по реке, идут дожди. В Затоне подтоплены 34 приусадебных участка, в дома пока вода не зашла, эвакуация населения не проводилась. Объездная дорога на остров Шубенский перекрыта — произошел перелив воды через нее, транспортное сообщение осуществляется по понтонному мосту. В поселке ведется постоянный мониторинг ситуации, работает оперативная группа, идет регулярное информирование населения о паводковой обстановке, работает система громкого вещания", — сказали в МЧС.
Затон готовится к подтоплению каждый год — в 2014 году вода в поселке у реки Оби поднялась до 752 см, превысив рекордный уровень 1969 года в 737 см. Население поселка — 2390 человек.
Еще одна опасная точка на данный момент — поселок Сростки Бийского района. Там при критическом уровне подтопления в 530 см на утро 14 июня вода находится на отметке 520 см, подтопленных домов и участков пока нет. На месте также работает оперативная группа, ситуация отслеживается.
Как сообщалось ранее, в 2014 году два региона Алтая пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб превысил 10 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка в Республике Алтай прошла спокойно, в Алтайском крае паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС.
ТАСС: последние новости
СМИ: жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей Росавиация приостановила действие сертификата безопасности аэропорта Нальчик Спасатели направились в район Якутии, где пропали четыре рыбака
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым хотят переименовать428
Украина развернула ударную группировку у границ России123
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»635
Говорухин не может говорить21
«Врачи просто не знают и боятся»12
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
02:53
Тепла не ждите: синоптики о погоде в столице
Общество Новости Москвы
05:31
Пока вы спали: Трамп помечтал о «лучшем» Путине
В мире
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:35
Говорухин не может говорить
Шоу-бизнес Политика
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
00:10
Бузова потеряла голос
Шоу-бизнес
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
03:41
Кудрин объявил о провале майских указов
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение