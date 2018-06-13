Ещё
Площадь лесных пожаров в регионах России за сутки увеличилась на 5 тыс. га
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь лесных пожаров в регионах России за сутки увеличилась на 5 тыс. га 

ТАСС 23 минуты назад
ХАБАРОВСК, 13 июня. /ТАСС/. Лесными пожарами в регионах России охвачено свыше 33,7 тыс. га. Площадь за сутки увеличилась более, чем на 5 тыс. га за счет возгораний в Амурской области и в Хабаровском крае, сообщает в среду пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск [07:00 хбр] 13 июня на территории РФ действовало 43 лесных пожара на площади 33 712 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе два пожара на землях лесного фонда на площади 17 240 га в Амурской области, три пожара на землях лесного фонда на площади 10 850 га в Хабаровском крае" — говорится в сообщении.
По данным на начало суток 12 июня, в регионах России горели почти 28,7 тыс. га леса, в Амурской области площадь пожаров составляла 14,7 тыс. га, в Хабаровском крае — 8,1 тыс. га. Увеличилась площадь пожаров и в Якутии, по данным на утро среды, горело около 4,6 тыс. га. Пожары действовали также в Забайкальском крае на площади более 700 га, в Республике Тыва — на 120 га, в Иркутской области — на примерно 70 га, в Хакасии — на 55 га, включая земли заповедников, на Алтае — на 40 га и в некоторых других регионах.
На тушении пожаров работают свыше 1,5 тыс. человек, задействованы 205 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 72 воздушных судна. За минувшие сутки в регионах России потушили 37 лесных пожаров на площади более 1,1 тыс. га.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Гватемале обнаружены тела еще семи жертв извержения вулкана В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Иркутской области нашли тела двоих пропавших при сплаве по горной реке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро10
ЕК озвучила условие выделения Украине миллиарда евро22
Стало известно о «секретных переговорах» по Донбассу331
Порошенко заявил о планах на газопровод в обход РФ256
Дорогой нефти приходит конец8
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение