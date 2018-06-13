Площадь лесных пожаров в регионах России за сутки увеличилась на 5 тыс. га

"На 00:00 мск [07:00 хбр] 13 июня на территории РФ действовало 43 лесных пожара на площади 33 712 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе два пожара на землях лесного фонда на площади 17 240 га в Амурской области, три пожара на землях лесного фонда на площади 10 850 га в Хабаровском крае" — говорится в сообщении.

На тушении пожаров работают свыше 1,5 тыс. человек, задействованы 205 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 72 воздушных судна. За минувшие сутки в регионах России потушили 37 лесных пожаров на площади более 1,1 тыс. га.