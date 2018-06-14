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Около 15,9 тыс. га леса охвачено огнем в регионах России
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Около 15,9 тыс. га леса охвачено огнем в регионах России 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 70 пожаров действует в лесах регионов России, горит порядка 15,9 тыс. га. Площадь возгораний, на которых работают пожарные, сократилась более чем вдвое за сутки, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск [07:00 хбр] 14 июня на территории РФ действовал 71 лесной пожар на площади 15 886 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Самые сильные возгорания, по данным на утро четверга, отмечаются в лесах Иркутской области, там действует 13 очагов на общей площади около 5,7 тыс. га, почти 4,9 тыс. га леса горит в Красноярском крае, 4,8 тыс. га — в Якутии, порядка 140 га — в Забайкальском крае, почти 130 га — в Туве. Лесные пожары на сравнительно небольших площадях действуют в Хабаровском крае, на Алтае, в Крыму, в Ямало-Ненецком АО, в Псковской области, одно возгорание остается непотушенным в заповеднике в Хакасии.
Сутками ранее площадь пожаров, по которым велись работы по тушению, превышала 33,7 тыс. га, в основном горели леса в Амурской области и в Хабаровском крае. За минувшие сутки было потушено почти 17,4 тыс. га.
В настоящее время к борьбе с огнем привлечено свыше 1,6 тыс. человек, задействовано 244 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении — 67 воздушных судов.
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