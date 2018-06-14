Около 15,9 тыс. га леса охвачено огнем в регионах России

ХАБАРОВСК , 14 июня. / ТАСС /. Свыше 70 пожаров действует в лесах регионов России , горит порядка 15,9 тыс. га. Площадь возгораний, на которых работают пожарные, сократилась более чем вдвое за сутки, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск [07:00 хбр] 14 июня на территории РФ действовал 71 лесной пожар на площади 15 886 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Сутками ранее площадь пожаров, по которым велись работы по тушению, превышала 33,7 тыс. га, в основном горели леса в Амурской области и в Хабаровском крае. За минувшие сутки было потушено почти 17,4 тыс. га.

В настоящее время к борьбе с огнем привлечено свыше 1,6 тыс. человек, задействовано 244 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении — 67 воздушных судов.