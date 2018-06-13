Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки

Возле Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

«Сегодня в 10:45 по сахалинскому времени (02:45 мск) зарегистрировано землетрясение в 70 км юго-восточнее города Северо-Курильск (о. Парамушир) магнитудой 5,4 на глубине 60 км», — отметили в МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до двух баллов.

Отмечается, что в результате произошедшего разрушений нет, никто не пострадал.

«Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений», — добавили в ведомстве.

Ранее рядом с курильским островом Кунашир произошло землетрясение магнитудой 5,6.