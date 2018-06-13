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Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки
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Возле Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4 

RT на русском 2 часа назад
Фото: EPA
Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
«Сегодня в 10:45 по сахалинскому времени (02:45 мск) зарегистрировано землетрясение в 70 км юго-восточнее города Северо-Курильск (о. Парамушир) магнитудой 5,4 на глубине 60 км», — отметили в МЧС.
В спасательном ведомстве добавили, что жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до двух баллов.
Отмечается, что в результате произошедшего разрушений нет, никто не пострадал.
«Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений», — добавили в ведомстве.
Ранее рядом с курильским островом Кунашир произошло землетрясение магнитудой 5,6.
RT на русском: последние новости
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