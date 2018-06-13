На юго-востоке Москвы произошло возгорание мусора на складе

В столичном районе Выхино-Жулебино в складском помещении загорелся мусор на площади 450 кв. м, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы управления МЧС по городу.

"13 июня 2018 г. в 02.18 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Сормовский проезд, д. 16, стр. 1", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу и начали тушить пожар в одноэтажном кирпичном складском здании, которое не эксплуатировалось. По данным ведомства, на площади 450 кв. м произошло возгорание мусора. Менее чем через полчаса пожар был ликвидирован, заявили в МЧС.

Пресс-служба уточнила, что в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в здании Дома педагогической книги в Москве произошел пожар.