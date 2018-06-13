Ещё
На юго-востоке Москвы произошло возгорание мусора на складе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юго-востоке Москвы произошло возгорание мусора на складе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В столичном районе Выхино-Жулебино в складском помещении загорелся мусор на площади 450 кв. м, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы управления МЧС по городу.
"13 июня 2018 г. в 02.18 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Сормовский проезд, д. 16, стр. 1", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу и начали тушить пожар в одноэтажном кирпичном складском здании, которое не эксплуатировалось. По данным ведомства, на площади 450 кв. м произошло возгорание мусора. Менее чем через полчаса пожар был ликвидирован, заявили в МЧС.
Пресс-служба уточнила, что в результате возгорания никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в здании Дома педагогической книги в Москве произошел пожар.
Газета.Ru: последние новости
В МЧС рассказали о возросшем в 16 раз количестве погибших в авиакатастрофах в России Ливень затопил грузинскую Кахетию При крушении самолета в Висконсине погибли четыре человека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро29
ЕК озвучила условие выделения Украине миллиарда евро84
Стало известно о «секретных переговорах» по Донбассу340
«Россия никому свою волю не навязывает»66
Дорогой нефти приходит конец20
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение