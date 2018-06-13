Рыбы продолжают массово погибать в восточных водах Сахалина

Побережье залива Пильтун на Сахалине усеяно погибшими рыбами. Об этом стало известно из публикации Дмитрия Лисицына в социальной сети Facebook.

В заливе Пильтун Охотского моря у восточного берега острова Сахалин найдены сотни тонн тушек тихоокеанской сельди. Руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын сообщил, что в местных водах на северо-востоке острова крупнейшие нефтяные компании каждый год добывают миллионы тонн нефти.

На данный момент предприняты попытки оценить масштаб данного бедствия. Целый день 13 июня побережье залива объезжали для подсчета концентрации мертвой сельди на единицу длины побережья.

Массовый выброс корюшки‐зубатки произошел в районе Пильтун-Астохского месторождения на Сахалине, где добывают нефть. Рыба найдена на берегу Пильтунского залива от 18 ключа до устья ручья Топкий. Экологи предположили, что произошла утечка нефтепродуктов.