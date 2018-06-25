В Бурятии за выходные потушили все природные пожары

МОСКВА , 25 июня. / ТАСС /. Все лесные пожары в Бурятии ликвидированы за минувшие выходные. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

В пятницу, 22 июня, сообщалось о 12 очагах на территории республики на площади свыше 3,5 тыс. га.

"В выходные проводились работы по тушению лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Муйском, Северо— Байкальском районах. Все они ликвидированы, новые возгорания не зарегистрированы", — сообщили в ведомстве.

Стабильная пожароопасная ситуация наблюдается в соседнем Забайкальском крае . Там, по данным регионального минприроды, действует один лесной пожар площадью 103 га — он находится в Каларском районе на севере региона и не угрожает населенным пунктам. Этот пожар возник из-за грозы, и прогнозируемые затраты на его тушение превышают вред, который он может причинить. Поэтому принято решение о приостановке работ по тушению.

Иркутской области по состоянию на утро понедельника зарегистрированы пять действующих пожаров на общей площади 168 га: два возгорания в Усть-Илимском районе, по одному — в Нижнеилимском, Катангском и Киренском районах.