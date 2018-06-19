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В Бурятии площадь пожаров сократилась в два раза
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В Бурятии площадь пожаров сократилась в два раза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась за сутки со 150 до 80 гектаров, сообщила РИА Новости представитель республиканского агентства лесного хозяйства Екатерина Иванчикова.
"Общая площадь пожаров составляет 80 гектаров на сегодня", — сказала она.
Ранее лесное агентство сообщило, что на утро понедельника в Бурятии горят 150 гектаров леса.
По информации ведомства, за сутки в регионе тушили шесть пожаров Кяхтинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах и в пригороде Улан-Удэ в районе Верхней Березовки. К концу суток четыре очага были ликвидированы.
За сутки на тушении работали 160 человек и 36 единиц техники.
По данным космомониторинга, в регионе наблюдается четыре термоточки в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах в зоне контроля. Их решено не тушить, так как прогнозируемые траты превышают прогнозируемый вред, а также отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики.
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