Площадь пожаров в отдаленных районах Иркутской области и Бурятии превысила 26 тыс. га

ИРКУТСК , 19 июня. / ТАСС /. Площадь лесных пожаров, тушение которых не производится из-за труднодоступности территорий, превысила в Иркутской области Бурятии 26 тыс. га. Под данным региональных властей на вторник, основные площади сконцентрированы в иркутских лесах.

"В зоне космомониторинга находятся 26 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 24,090 тыс. га, покрытых лесом, и 3428 га не лесной территории: 16 очагов — в Бодайбинском районе, семь — в Катангском, три — в Мамско-Чуйском районе", — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается, что из 26 очагов тушение производится только в одном — в Бодайбинском районе, где на прошлой неделе очаг вызвал сильное задымление. В отношении остальных пожаров «областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии», то есть борьба с ними не ведется по причине экономической нецелесообразности.

Площадь официально зарегистрированных в регионе пожаров, тушение которых ведется, регионе в тысячу раз меньше — 23,5 га. Это шесть возгораний в Усть-Илимском районе, по два — в Усть-Кутском и Катангском районах, по одному — в Нижнеилимском и Мамско-Чуйском районах. За прошедшие сутки на борьбе с ними были задействованы около 170 пожарных-десантников и сотрудников лесной охраны, 80 мобилизованных граждан, 56 единиц наземной техники и два вертолет Ми-8.

Обстановка в Бурятии

В соседней Бурятии также основные площади пожаров сконцентрированы в отдаленных территориях — это четыре термоточки в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2 тыс. га.

За прошедшие сутки на территории Бурятии проводились работы по тушению 6 лесных пожаров в Кяхтинском, Северо— Байкальском и Хоринском районах и в пригороде Улан-Удэ в районе Верхней Березовки. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, четыре из них ликвидированы, в том числе, очаг в пригороде Улан-Удэ.