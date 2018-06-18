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Площадь лесных пожаров в труднодоступной местности Сибири за выходные выросла на 9 тыс. га
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Площадь лесных пожаров в труднодоступной местности Сибири за выходные выросла на 9 тыс. га 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Восток-Телеинформ
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в труднодоступной местности в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае за минувшие выходные выросла на 9 тыс. га — с 24 тыс. до 33 тыс. гектаров. Об этом сообщили в понедельник региональные власти. Большая часть возгораний зарегистрирована в Иркутской области.
"В зоне космомониторинга на территории Иркутской области находятся 26 природных пожаров, все они возникли из-за гроз, их общая площадь составляет 23,8 тыс. га, покрытых лесом, и 3,4 тыс. га не лесной территории: 16 очагов — в Бодайбинском районе, семь — в Катангском, три — в Мамско-Чуйском районе", — сообщили в региональном правительстве.
Пожары не угрожают населенным пунктам, принято решение не проводить работы по их тушению. На сегодня работы ведутся на одном таком очаге, который вызвал сильное задымление, он находится в 11 км от Бодайбо: там работает отряд сотрудников лесной охраны. Кроме того, лесники тушат пять очагов на 260,5 га в наземной зоне контроля — в Катангском районе, по одному — в Киренском, Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах.
В соседней Бурятии пять из восьми зарегистрированных лесных пожаров также находятся в зоне космомониторинга, на общей площади 1,9 тыс. га. «Они находятся в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причина возникновения — грозы», — сообщили в региональном ГУ МЧС. Эти пожары также расположены в отдаленных труднодоступных местностях, поэтому работы по их тушению не ведутся. В наземной зоне в Бурятии лесники сейчас тушат три локализованных очага на общей площади 150 га, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Забайкальском крае действует 11 лесных пожаров в Тунгокоченском, Петровск-Забайкальском, Хилокском и Каларском районе на общей площади около 3,8 тыс. га. «Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть пожаров находится в зоне космического наблюдения, так называемой зоне контроля, на труднодоступных и удаленных землях края. Причиной возникновения этих пожаров являются грозовые разряды», — сообщили в краевом Минприроды.
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