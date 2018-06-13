Землетрясение сотрясло Суматру

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на индонезийском острове Суматра. Подземные толчки зафиксированы в 241 километре к северо-западу от города Паданг

Как сообщает РИА Новости, очаг сейсмособытия располагался на глубине десять километров. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза возникновения цунами не объявлялась.