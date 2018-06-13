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Землетрясение сотрясло Суматру
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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на индонезийском острове Суматра. Подземные толчки зафиксированы в 241 километре к северо-западу от города Паданг.
Как сообщает РИА Новости, очаг сейсмособытия располагался на глубине десять километров. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). Ежегодно здесь происходит шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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