Фьорды Аляски: природа против цивилизации

Залив Принс-Уильям — одно из самых замечательных мест тихоокеанского побережья Аляски

По площади он соизмерим с некоторыми американскими штатами, его укрытые от океана воды богаты живностью, а с его сильно изрезанных берегов в море спускаются ледники. Около 11 утра наше судно прошло через довольно узкие «ворота» Hinchinbrook Strait и оказалось в акватории залива Принца Уильяма

Первыми исследователями района, где прежде жили эйаки, дене и другие коренные народности, были британский капитан Джеймс Кук в 1778 году и испанский мореплаватель Дон Сальвадор Фидальго в 1790 году. Оба они безуспешно искали Северо-Западный проход.

Первое серьезное исследование залива было проведено в конце XIX века, а в начале XX века, когда сюда пришла железная дорога с севера, экономика региона получила сильный толчок.

В 1970-х годах Валдиз, как самый северный незамерзающий порт Северной Америки, был выбран в качестве морского терминала Трансаляскинского нефтепровода, перекачивающего нефть с максимальной скоростью 2136 баррелей в сутки с арктического месторождения Прадхо-Бей на самом севере Аляски на юг штата, к незамерзающим водным путям.

Трансаляскинский нефтепровод длиной 1288 км является одним из наиболее защищённых трубопроводов в мире. Он был спроектирован так, чтобы выдержать землетрясение силой до 8,5 баллов — был проложен над землей на специальных опорах с компенсаторами, позволяющими трубе скользить по специальным металлическим рельсам в горизонтальном направлении почти на 6 м и, при помощи специальной гравийной подушки, на 1,5 метра вертикально.

Кроме того, прокладка трассы нефтепровода осуществлялась зигзагообразной ломаной линией для компенсации напряжений, вызываемых смещением почвы при очень сильных продольных сейсмических колебаниях, а также и при температурном расширении металла. В 2002 году на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7.9, но нефтепровод остался цел.

Трубопровод был открыт в 1977 году, и с тех пор водными путями залива Принс-Уильям, наряду с паромами компании Marine Highway, рыболовецкими судами, а позднее и круизными лайнерами, стали пользоваться танкеры.

Соседство получилось не самым добрым — 24 марта 1989 года в заливе произошла одна из крупнейших в истории экологических катастроф. Танкер «Exxon Valdez», отправившийся из порта Валдиз и пересекавший залив с севера на юг, отклонился от основного курса из-за наличия в акватории залива мелких айсбергов и налетел на риф Блайт.

В море попало более 260 тысяч баррелей нефти, образовалось масляное пятно площадью 23 тысячи квадратных километров, было загрязнено более 2000 километров береговой линии, был нанесен колоссальный ущерб уникальному растительному и животному миру залива.

До аварии на буровой установке BP в Мексиканском заливе в 2010 году эта катастрофа считалась крупнейшей экологической катастрофой подобного рода, произошедшей в море. К счастью, природа смогла залечить нанесенные ей раны довольно быстро, и сейчас, спустя почти 30 лет после катастрофы, уникальные экосистемы залива Принс-Уильям практически полностью восстановились.

После аварии был введен ряд существенных мер по обеспечению безопасности судоходства в заливе — обязательные лоцманские проводки всех судов, сопровождение танкеров буксирами или специальными спасательными судами на всем протяжении судового хода по заливу Принс-Уильям: от порта Валдиз до пролива Хичинбрук.

Наш лайнер не стал исключением — пройдя залив Хичинбрук и оказавшись в акватории залива, «Island Princess» приняла на борт местных лоцманов (кстати, обратите внимание — лоцманское судно называется «Baranof II», в честь первого правителя «Русской Америки» Александра Алексеевича Баранова ).

В бухты залива Принс-Уильям спускается много ледников, и акватории покрыты плавающими льдинами даже летом. Нам предстоит пересечь залив с юга на северо-запад, где расположен Колледж-Фьорд и неподалеку от него — порт Уиттер, конечная точка нашего круиза.

Залив Принс-Уильям действительно необычайно красив. Особенно в столь долгожданную хорошую погоду!

В акватории Колледж-Фьорда сосредоточено большое количество эффектных сползающих в море ледников.

В 1899 году нью-йоркский железнодорожный магнат Эдвард Гарриман предпринял научную экспедицию к берегам Аляски и к Колледж-Фьорду, где он дал ледникам имена по названиям колледжей, которые окончили ученые, находившиеся на борту его исследовательского судна — ледники с левой стороны от входа получили названия по женским колледжам, а справа — по мужским.

Вскоре после поворота во фьорд с носовой площадки открылась удивительная панорама шести ледников, спускающихся с гор к морю.

Ледники слева по борту называются Wellesley, Vassar, Bryn Mawr, Smith, Baltimore и Radcliffe, а с торца залива к его водам спускаются два огромных ледника — Harvard Glacier и Yale Glacier.

Ледники, названные в честь Гарварда (слева) и Йельского университета (справа) во всей красе!

Это Йельский…

А это Гарвард…

Смешение голубоватой пресной ледниковой воды с более темной соленой океанической.

Теплоход делает оборот и начинает обратный путь по освещенному вечерним солнцем Колледж-Фьорду:

Около одиннадцати вечера «Island Princess» завернула в небольшой залив, именуемый Пассидж-Канал, в глубине которого расположился крохотный городок Уиттер, основанный в 1943 году, когда армия США построила в этой незамерзающей бухте военную базу.

Спустя несколько лет в Уиттер через 5-километровый тоннель пришли шоссе и железная дорога со стороны соседнего Анкориджа, а в 1960 году армия покинула Уиттер.

Сейчас этот городок живёт в основном туризмом, служит отправной точкой различных путешествий в удивительный мир Колледж-Фьорда и других красивых местечек залива Принс-Уильям, а также служит стартовой (или конечной) точкой многочисленных круизов — таких, как наш.

Швартуемся к круизному терминалу…

Недельный морской круиз на этом заканчивается, а завтра начнётся интересное железнодорожное путешествие вглубь Аляски.