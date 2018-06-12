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Ребенок упал с высоты на юге Москвы
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Ребенок упал с высоты на юге Москвы 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Санитарный вертолет забрал упавшего с высоты ребенка в Востряковском проезде в столице, на борту его сопровождала авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка 3 лет с Востряковского проезда, где произошло падение с высоты. С места происшествия пострадавшего с различными травмами доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы», —сказал собеседник агентства.
На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.
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