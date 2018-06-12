Упавшего с высоты ребенка на юге Москвы госпитализировали на вертолете

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал трехлетнего ребенка с Востряковского проезда, где он упал с высоты. Об этом сообщили в пресс‐службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка 3 лет с Востряковского проезда, где произошло падение с высоты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок был с различными травмами госпитализирован в одно из лечебных учреждений столицы.

Кроме того, на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

Ранее санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на 102‐й километр МКАД, где произошло столкновение грузового автомобиля с легковым.