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Упавшего с высоты ребенка на юге Москвы госпитализировали на вертолете
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Упавшего с высоты ребенка на юге Москвы госпитализировали на вертолете 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал трехлетнего ребенка с Востряковского проезда, где он упал с высоты. Об этом сообщили в пресс‐службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка 3 лет с Востряковского проезда, где произошло падение с высоты», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок был с различными травмами госпитализирован в одно из лечебных учреждений столицы.
Кроме того, на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
Ранее санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на 102‐й километр МКАД, где произошло столкновение грузового автомобиля с легковым.
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