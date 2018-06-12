Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу трехлетнего ребенка после падения с высоты на юге Москвы 

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу трехлетнего ребенка после падения с высоты в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал ребенка трех лет с Востряковского проезда, где произошло падение с высоты. С места происшествия пострадавшего с различными травмами доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту вертолета его сопровождала авиамедицинская бригада.