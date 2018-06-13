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За сутки площадь природных пожаров в России увеличилась на 5 тысяч гектаров
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За сутки площадь природных пожаров в России увеличилась на 5 тысяч гектаров 

Вести.Ru 2 часа назад
Лесные пожары в России охватили более 33,7 тысячи гектаров. За сутки площадь увеличилась более чем на 5 тысяч гектаров за счет возгораний в Хабаровском крае и Амурской области. Такие данные сообщили представители пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны.
Как уточняется, на 00:00 по времени Москвы (7:00 по хабаровскому времени) на территории Российской Федерации действовало 43 природных пожара на площади 33 712 гектара, по которым проводились работы по активному тушению огня.
В настоящее время в тушении пожаров принимают участие более полутора тысяч человек, задействовано 205 единиц спецтехники и 72 воздушных судна, участвующие также в авиационном мониторинге. За прошедшие сутки в регионах России было потушено 37 природных пожаров на общей площади более 1,1 тысячи гектаров, передает ТАСС.
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