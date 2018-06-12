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В Беларуси потерпел крушение чешский легкомоторный самолет
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В Беларуси потерпел крушение чешский легкомоторный самолет 

Российская Газета 1 час назад
Небольшой легкомоторный самолет потерпел крушение неподалеку от белорусской деревни Коробчицы, в пригороде Гродно, сообщили национальные СМИ.
На борту находились 63-летний пилот и 60-летний пассажир. Пилот, судя по информации местных источников, смог самостоятельно выбраться из кабины, а пассажира пришлось деблокировать прибывшим на место аварии спасателям.
Информацию о ЧП подтвердили и в Гродненском областном управлении МЧС. Там отметили, что самолет совершил аварийную посадку. Оба члена экипажа после осмотра медиками были госпитализированы.
По оценке врачей, пилот самолета находится в тяжелом состоянии и ближайшие сутки проведет в реанимации. 60-летний пассажир пассажир также будет находиться под наблюдением врачей в том же отделении.
Самолет, как сообщают СМИ, дислоцировался на областном аэродроме Каролино и принадлежит авиатору-любителю. По данным транспортного прокурора области Вячеслава Шетика, транспортное средство марки ZLIN 42M чешского производства 1975 года выпуска получило разрешение на использование воздушного пространства с 13 до 20 часов. Взлет был произведен в 13:10, авария произошла ровно через 50 минут.
Предварительная причина инцидента — техническая неисправность двигателя. Пилот самолета — бывший военный летчик, председатель правления Ассоциации любителей авиации, у пассажира также есть летное удостоверение.
По предварительным данным, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.
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