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В ДНР прокомментировали разрушение дамбы хранилища с химическими отходами
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В ДНР прокомментировали разрушение дамбы хранилища с химическими отходами 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В самопровозглашённой Донецкой народной республике прокомментировали информацию о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами в подконтрольном Киеву городе Торецк.
Как отметили в пресс-службе Госкомэкополитики при главе ДНР, прорыв дамбы грозит экологической катастрофой для всего региона.
«Ещё в 2016 году в результате артобстрелов дамба шламонакопителя была повреждена. Однако ремонтные работы из-за боевых действий решением Объединённого центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон были практически сразу приостановлены», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.
Уточняется, что прорыв дамбы представляет собой угрозу здоровью и жизни людей. В конечном итоге это может привести к «чудовищным последствиям для окружающей среды».
«Речь идёт как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений», — добавили в ведомстве.
По предварительным оценкам, прорыв дамбы приведёт к тому, что в эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей.
Ранее на Украине заявили о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами.
RT на русском: последние новости
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