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Ветер до 21 м/c: МЧС РТ просит не выходить из дома в шторм
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Ветер до 21 м/c: МЧС РТ просит не выходить из дома в шторм 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погодных условий в Татарстане. С 12 на 13 июня, в том числе, днем завтрашнего дня обещают грозы и сильный ветер. Порывы ветра 12 июня будут достигать 20 м/с по Татарстану и 18 м/с в Казани. Чуть более ветрено будет 13 июня — до 21 м/с по Татарстану и 20 м/с в Казани. При этом температура воздуха будет сравнительно высокой — от 19 до 21 градуса. Дожди пройдут в большинстве районов республики. В ГУ МЧС по РТ просят не выходить на улицу при усилении ветра. Находясь в помещении, следует закрыть окна. Если шторм застал вас на улице, следует держаться дальше от ЛЭП, крыш домов, рекламных щитов. Не оставляйте автомобили под деревьями и не укрывайтесь под ними сами — велик риск падения.
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