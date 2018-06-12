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35 самолетов не могут покинуть пределы столичных аэропортов
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35 самолетов не могут покинуть пределы столичных аэропортов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Информация предоставлена согласно сервису «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 15:50 по московскому времени пределы московских воздушных гаваней не могут покинуть 38 самолетов. Информация предоставлена согласно сервису «Яндекс. Расписания».
Так, в столичном аэропорту Домодедово задержано 12 рейсов, а в Шереметьево — 22 рейса. Во Внуково задержан вылет 4 самолетов, а 2 рейса отменены вовсе.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТАВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТАДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТАШЕРЕМЕТЬЕВО
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