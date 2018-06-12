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Теплоход из Белиза застрял на Дону
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Теплоход из Белиза застрял на Дону 

360tv.ru 1 час назад
Теплоход под флагом государства Белиз (бывший британский Гондурас, Центральная Америка) сел на мель в реке Дон. Об этом сообщило информационное агентство PortNews.
Теплоход Relaince сел на мель на 3174 километре реки Дон вследствие отказа рулевого устройства.
По имеющимся данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, уточнили в агентстве.
В помощь направлены портовые буксиры «Портовый — 22» и «Дельта» и ремонтные бригады.
В воскресенье, 10 июня, в горах Карачаево-Черкесии в 10 км от села Карт Джурт Карачаевского района КЧР после сильных дождей смыло переправу на горной реке Худес, отрезав от внешнего мира 62 туриста на 11 внедорожниках. Во вторник, 12 июня, спасательная операция по эвакуации успешно завершилась.
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