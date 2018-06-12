Теплоход из Белиза застрял на Дону

Теплоход под флагом государства Белиз (бывший британский Гондурас , Центральная Америка) сел на мель в реке Дон . Об этом сообщило информационное агентство PortNews.

Теплоход Relaince сел на мель на 3174 километре реки Дон вследствие отказа рулевого устройства.

По имеющимся данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, уточнили в агентстве.

В помощь направлены портовые буксиры «Портовый — 22» и «Дельта» и ремонтные бригады.