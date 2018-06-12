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В пожаре на улице Еременко пострадала женщина
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В пожаре на улице Еременко пострадала женщина 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В ночь на 11 июня в Советском районе Ростова произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома на улице Еременко.
Сообщение о ЧП поступило в подразделение МЧС в 03.22. Горела квартира в пятиэтажном доме.
— Пламя горело на площади в 10 квадратных метров. Огонь удалось локализовать через 15 минут после сообщения о пожаре. Еще через несколько минут пламя было полностью потушено, — пояснили в ГУ МЧС по Ростовской области.
В результате пожара пострадала 50-летняя женщина, ее увезли в больницу. Причины ЧП предстоит выяснить экспертам.
Накануне также произошел крупный пожар на улице Вавилова. Горел гаражный кооператив на площади в 80 кв.м. В результате ЧП повреждения получили несколько гаражей и один автомобиль.
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