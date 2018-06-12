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Липчан предупредили о ненастной погоде и сильном ветре
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Липчан предупредили о ненастной погоде и сильном ветре 

АиФ 14 часов назад
Фото: АиФ
В ночь с 12 на 13 июня в Липецке поднимется сильный ветер, возможен дождь и грозы, предупредили в областном Гидрометцентре.
Поднимется сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Днем 13 июня ветер не утихнет, в некоторых районах области продолжат идти дожди, местами с грозами. При этом температура воздуха будет около 21-26 градусов тепла.
В такую погоду повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, сильный ветер может обрушивать линии электропередач и ветви деревьев. При усилении ветра лучше не выходит из зданий, а автовладельцам рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами пассажирского транспорта.
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