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Чем опасно принимать душ или ванну во время грозы
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Чем опасно принимать душ или ванну во время грозы 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Согласно данным доклада международного комитета по проблемам глобальных изменений геологической среды «Gteochange», за полувековой период с 1947 по 1997 годы на Земле в результате гроз погибло 40 тысяч человек, этот природный катаклизм на четвертом месте в перечне подобных явлений с наибольшими человеческими жертвами (первые три занимают тайфуны, цунами и штормы, а также землетрясения и наводнения). МЧС России, предупреждая о наступлении грозовой погоды, каждый раз рекомендует жителям домов и квартир перекрывать все коммунальные коммуникации (газ, электроснабжение, водопровод). Водопровод в данном случае выступает как один из «магнитов» для небезопасной природной электроэнергии.
Электроток идет по трубам
Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований на конкретный примерах доказали, что молния, попавшая в дом, вполне может «распределить» электрический разряд в том числе и по водопроводным трубам. Поэтому в грозу не только не следует принимать душ или ванну, но и мыть посуду (или, к примеру, руки). По мнению доктора технических наук, заведующего лабораторией молниезащиты Энергетического НИИ имени Г. Кржижановского Эдуарда Базеляна, при грозе бояться нечего, если в доме имеется нормальное заземление. Однако его коллеги из США (и в этом их поддерживают спасатели из МЧС России) склонны полагать, что в данном случае лучше перестраховаться и переждать грозу, не пользуясь водопроводом. Все дело в том, что при ударе молнии мощный электрический разряд идет через электропроводку или трубы коммунальных коммуникаций — таков вывод специалиста по безопасности американской Национальной погодной службы Джона Йенсениуса. Причем в этом случае совершенно необязательно попадание удара молнии именно в жилое помещение — он может поразить и центральные подземные коммуникации, по которым электроразряд в конечном итоге доберется до квартиры.
Кого таким образом травмировало и убило
Ученые из США приводят пример с юной американкой Верой Мобли, произошедший в 2017 году — семнадцатилетню девушку в грозу ударило током, когда та в своем заведении домывала тарелки. Последнее, что помнила девушка перед тем как потерять сознание — яркая вспышка после соприкосновения рук с водой в раковине с посудой. Как потом выяснилось, грозовой разряд в тот момент ударил прямо в здание кафе, прошел по водопроводным трубам и через струю воды поразил служащую заведения общепита. У юной американки частично сгорели подошвы на обуви, а на ступнях появились сильные ожоги. К счастью, Вера Мобли выжила. Чудесным спасением от удара молнии во время принятия водных процедур можно назвать и случай с 12-летней американкой Эллис Свенсон, которую в грозу поразил разряд молнии во время принятия душа — девочка получила ожоги руки. Когда она мылась, молния как раз полоснула рядом с их домом. А вот схожий случай, происшедший спустя несколько месяцев после истории с Верой Мобли на Кубани, закончился трагически — в станице Старощербиновской (Краснодарский край) в начале сентября 2017 года молнией убило принимавшую душ Татьяну Р., ей было всего 16 лет. Девушка мылась в грозу, и один из разрядов попал прямо в надворную постройку — летний душ.
Как обезопасить себя
Джон Йенсениус, обнародовавший результаты американских ученых об опасности принятия душа и ванны в грозу, рекомендует не только не пользоваться водопроводом во время такой непогоды, но и подождать полчаса после ее окончания. Аналогичные рекомендации касаются и контактов со всей электротехникой в доме, которую с началом грозы нужно обесточить и отключить от сети.
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