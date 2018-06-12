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За сутки спасатели МЧС потушили восемь пожаров в Ленобласти
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За сутки спасатели МЧС потушили восемь пожаров в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
В течение прошедших суток спасателями ГУ МЧС по Ленобласти было потушено восемь техногенных пожаров. Огонь полыхал в шести районах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Дома горели по следующий адресам:
Пожар по адресу: Всеволожский район, п. Новое Токсово, садоводство Холмистое;
Пожар по адресу: Гатчинский район, д. Педлино, СНТ Градостроитель;
Пожар по адресу: Ломоносовский район, Кипельское сельское поселение, Ропшинское шоссе;
Пожар по адресу: город Тосно, ул. Дзержинского;
Пожар по адресу: Гатчинский район, между деревнями Истинка и Тихвинка;
Пожар по адресу: город Сланцы, ул. Партизанская;
Пожар по адресу: Лужский район, массив Мшинский, СНТ Испытатель;
Пожар по адресу: Всеволожский район, ж/д станция Пери.
Информация о погибших не поступала.
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