За сутки спасатели МЧС потушили восемь пожаров в Ленобласти 

В течение прошедших суток спасателями ГУ МЧС по Ленобласти было потушено восемь техногенных пожаров. Огонь полыхал в шести районах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Дома горели по следующий адресам:
Пожар по адресу: Всеволожский район, п. Новое Токсово, садоводство Холмистое;
Пожар по адресу: Гатчинский район, д. Педлино, СНТ Градостроитель;
Пожар по адресу: Ломоносовский район, Кипельское сельское поселение, Ропшинское шоссе;
Пожар по адресу: город Тосно, ул. Дзержинского;
Пожар по адресу: Гатчинский район, между деревнями Истинка и Тихвинка;
Пожар по адресу: город Сланцы, ул. Партизанская;
Пожар по адресу: Лужский район, массив Мшинский, СНТ Испытатель;
Пожар по адресу: Всеволожский район, ж/д станция Пери.
Информация о погибших не поступала.