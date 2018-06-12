За сутки спасатели МЧС потушили восемь пожаров в Ленобласти

В течение прошедших суток спасателями ГУ МЧС по Ленобласти было потушено восемь техногенных пожаров. Огонь полыхал в шести районах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Дома горели по следующий адресам: Пожар по адресу: Всеволожский район, п. Новое Токсово, садоводство Холмистое; Пожар по адресу: Гатчинский район, д. Педлино, СНТ Градостроитель; Пожар по адресу: Ломоносовский район, Кипельское сельское поселение, Ропшинское шоссе; Пожар по адресу: город Тосно, ул. Дзержинского; Пожар по адресу: Гатчинский район, между деревнями Истинка и Тихвинка; Пожар по адресу: город Сланцы, ул. Партизанская; Пожар по адресу: Лужский район, массив Мшинский, СНТ Испытатель; Пожар по адресу: Всеволожский район, ж/д станция Пери. Информация о погибших не поступала.