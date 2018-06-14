Один шахтер погиб при обрушении шахты в Алтайском крае

БАРНАУЛ , 14 июня. / ТАСС /. Обрушение породы произошло вечером 13 июня на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе Алтайского края , в результате ЧП один шахтер погиб, еще один получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе регионального ГУ МЧС.

"Там (на Корбалихинском руднике — прим. ТАСС) произошло обрушение штольни одной из шахт. Один [шахтер] погиб, один пострадал. Горняков извлекли, шахта продолжает работать", — сообщили в главке.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, сообщение об обрушении поступило в 22:35 по местному времени 13 июня (18:35 мск). В ликвидации аварии были задействованы 23 человека и 5 единиц техники. Аварийно-спасательные работы были завершены в четверг в 05:50 по местному времени (01:55 мск).