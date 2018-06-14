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Один шахтер погиб при обрушении шахты в Алтайском крае
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Один шахтер погиб при обрушении шахты в Алтайском крае 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Обрушение породы произошло вечером 13 июня на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе Алтайского края, в результате ЧП один шахтер погиб, еще один получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе регионального ГУ МЧС.
"Там (на Корбалихинском руднике — прим. ТАСС) произошло обрушение штольни одной из шахт. Один [шахтер] погиб, один пострадал. Горняков извлекли, шахта продолжает работать", — сообщили в главке.
По информации пресс-службы ГУ МЧС, сообщение об обрушении поступило в 22:35 по местному времени 13 июня (18:35 мск). В ликвидации аварии были задействованы 23 человека и 5 единиц техники. Аварийно-спасательные работы были завершены в четверг в 05:50 по местному времени (01:55 мск).
Корбалихинский рудник принадлежит Уральской горно-металлургической компании.
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