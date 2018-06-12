На Тихоокеанском флоте проводится подготовка к ротации дежурной смены и завозу материальных средств на остров Матуа 

Для выполнение задач планируется привлечь килекторное судно КИЛ-168 отряда судов вспомогательного флота на Камчатке.
В Войсках и силах на северо-востоке России осуществляется подготовка к плановой ротации личного состава и завозу материальных средств на аэродром Курильского острова Матуа.
Функционирование и охрану объектов аэродрома обеспечивает подразделение Тихоокеанского флота. Дежурная смена ведет постоянный контроль за воздушным пространством, готова к приему, заправке и обслуживанию легких военно-транспортных самолетов и вертолётов.
Для выполнение задач планируется привлечь килекторное судно КИЛ-168 отряда судов вспомогательного флота на Камчатке. Оно доставит на остров военнослужащих, продовольствие и горюче-смазочные материалы.