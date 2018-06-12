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Особый противопожарный режим был установлен в Ростовской области
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Особый противопожарный режим был установлен в Ростовской области 

Деловое сообщество 42 минуты назад
В МЧС отметили, что погода, установившаяся в Ростовской области, может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием ландшафтных объектов, лесов и травянистой местности и попросили граждан быть максимально бдительными.
Так, около 16:30 очевидцы сообщили о возникшем возгорании в противопожарную службу. К моменту прибытия 4 единиц техники и 17 сотрудников МЧС, огонь распространился уже на 80 квадратных метров. В результате слаженной работы пожарных, к 17 часам остались лишь локальные очаги, ещё через 5 минут пожар был окончательно потушен. Пострадавший нет, были повреждены гаражи и автомобиль, стоящий внутри. Причины происшествия пока не установлены.
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