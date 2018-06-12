В Иране свирепствует шторм: 18 пострадавших

18 человек пострадали в провинции Тегеран из-за сильных дождей и шторма. Стихия обрушилась на провинцию Тегеран 11 июня. Пострадавших доставили в больницы.

Как сообщает РИА Новости, штормовой ветер со скоростью около 83 километров в час и сильный дождь в пострадавших районах стали причиной падения деревьев и электрических столбов, а также обрушения фасадов зданий.

Ранее «СП» писала, что жители Кении испуганы огромными трещинами на земле. Геологическую аномалию выявили на горном хребте Эльгейо. Здесь начали активно образовываться гигантские трещины длиной в десятки километров.

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