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Мужчину спали из огня в Сланцах
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Транш или смерть. У Украины больше нет вариантов

Мужчину спали из огня в Сланцах 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пострадавшего спасли из горящей квартиры в городе Сланцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.
По информации спасателей, сигнал о пожаре в квартире дома на улице Партизанской поступила на пульт дежурного 11 июня в 19:22. Прибывшие на место происшествия пожарные выявили, что в квартире полыхает площадь в 4 кв. м.
В 19:34 пожар был ликвидирован с помощью дежурной смены 145 пожарно-спасательной части в составе семи человек и двух единиц техники.
Из огня спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину.
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