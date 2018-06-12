Мужчину спали из огня в Сланцах

Пострадавшего спасли из горящей квартиры в городе Сланцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

По информации спасателей, сигнал о пожаре в квартире дома на улице Партизанской поступила на пульт дежурного 11 июня в 19:22. Прибывшие на место происшествия пожарные выявили, что в квартире полыхает площадь в 4 кв. м.

В 19:34 пожар был ликвидирован с помощью дежурной смены 145 пожарно-спасательной части в составе семи человек и двух единиц техники.

Из огня спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину.