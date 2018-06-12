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Туристка сорвалась с горы в Бурятии
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Туристка сорвалась с горы в Бурятии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Восток-Телеинформ
УЛАН-УДЭ, 12 июня. Спасатели Бурятии эвакуируют туристку, сорвавшуюся с горы при восхождении на пик Нефтяников, задействован вертолет Ми-8. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Одна из участниц тургруппы сорвалась с тропы и упала с высоты нескольких метров при восхождении на пик Нефтяников в 45 км от озера Байкал вблизи реки Осиновка. Женщина получила травмы. В 13:00 по местному времени (08:00 мск) для эвакуации пострадавшей вылетел борт МЧС России Ми-8 из города Улан-Удэ со спасателями на борту", — сообщили в пресс-службе.
На место происшествия направляются спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и медицинские работники.
О случившемся спасателям сообщили участники турпохода. По предварительным данным, участники восхождения — жители Иркутской области.
Восхождение на пик Нефтяников — один из популярных маршрутов на горном хребте Хамар-Дабан, относится к экстремальному виду туризма.
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