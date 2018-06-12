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Сорвавшуюся с горы в Бурятии туристку доставили в больницу
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Сорвавшуюся с горы в Бурятии туристку доставили в больницу 

ТАСС 17 часов назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 12 июня. Спасатели эвакуировали женщину, пострадавшую при падении с горы в Бурятии, в больницу в Улан-Удэ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"Спасательные работы в Бурятии завершены. Вертолетом Ми-8 МЧС России пострадавшую доставили в Улан-Удэ, где она была передана в медицинское учреждение", — сообщили в ведомстве.
Женщина в составе группы (жители Иркутской области) совершала восхождение на пик Нефтяников в Кабанском районе Бурятии. «Она сорвалась с тропы, упала с высоты нескольких метров и получила травмы, ее товарищи сообщили о случившемся спасателям», — сказали в пресс-службе.
Для эвакуации пострадавшей и транспортировки ее в медучреждение были задействованы авиация МЧС России — вертолет Ми-8 и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Восхождение на пик Нефтяников — один из популярных маршрутов на горном хребте Хамар-Дабан, относится к экстремальному виду туризма.
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