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При сплаве на реке Китой в Приангарье погибли два человека
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Транш или смерть. У Украины больше нет вариантов
Транш или смерть. У Украины больше нет вариантов

При сплаве на реке Китой в Приангарье погибли два человека 

Говорит Москва 1 час назад
Один человек смог самостоятельно выбраться на берег, обнаружены тела двух погибших. Поиски четвёртого туриста продолжаются.
Говорит Москва: последние новости
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