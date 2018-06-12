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При сплаве на реке Китой в Приангарье погибли два человека
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При сплаве на реке Китой в Приангарье погибли два человека
Говорит Москва
1 час назад
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Один человек смог самостоятельно выбраться на берег, обнаружены тела двух погибших. Поиски четвёртого туриста продолжаются.
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