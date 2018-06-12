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В Башкирии ночью сгорел дом, пострадали жильцы
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В Башкирии ночью сгорел дом, пострадали жильцы 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Краснокамском районе ночью 12 июня сгорел дом, пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. По данным спасателей, 12 июня в 4.25 (местное время) на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в деревне Уртаул Краснокамского района. На место выехали два пожарных расчёта, пять сотрудников МЧС. Оказалось, загорелся бревенчатый жилой дом с дощатой верандой размером 6х6 метров, с шиферной крышей по деревянной обрешетке. Пожар потушили в половине шестого утра. От огня и угарного дыма пострадали жильцы. Причины возгорания устанавливает дознаватель.
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