В Башкирии ночью сгорел дом, пострадали жильцы 

В Краснокамском районе ночью 12 июня сгорел дом, пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. По данным спасателей, 12 июня в 4.25 (местное время) на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в деревне Уртаул Краснокамского района. На место выехали два пожарных расчёта, пять сотрудников МЧС. Оказалось, загорелся бревенчатый жилой дом с дощатой верандой размером 6х6 метров, с шиферной крышей по деревянной обрешетке. Пожар потушили в половине шестого утра. От огня и угарного дыма пострадали жильцы. Причины возгорания устанавливает дознаватель.