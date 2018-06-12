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В Башкирии ночью сгорел дом: имеются пострадавшие
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В Башкирии ночью сгорел дом: имеются пострадавшие 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Звонок на пульт пожарным Краснокамского района поступил в ночь на вторник, 12 июня. В 4.25 звонивший сообщил, что в деревне Уртаул горит жилой дом.
На вызов отправили пятерых спасателей и две автоцистерны. Когда бойцы прибыли на место, деревянная постройка
Вызов диспетчер получил в половине пятого утра
6 на 6 метров с верандой и крыша были объяты пламенем.
Справиться со стихией и полностью потушить пожар удалось лишь через час.
— Имеются пострадавшие, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии. — На месте работает дознаватель, причины возгорания устанавливаются.
Количество и состояние пострадавших устанавливаются.
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