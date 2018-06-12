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Два пожара произошло ночью в Хакасии
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Два пожара произошло ночью в Хакасии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Этой ночью случилось два возгорания в Хакасии. Оба пожара зарегистрированы в Абакане. Об этом сообщило интернет-издание «Хакасия».
Первое сообщение о пожаре поступило в 00:12. Загорелась времянка жилого дома. Пожарные тушили возгорание полтора часа, на месте происшествия задействовали пять расчетов. В 01:50 пожар ликвидировали полностью.
О втором пожаре стало в 02:37. Диспетчер получила информацию о возгорании машины. Пожар случился около частного дома. Возгорание ликвидировали оперативно, не допустили распространения огня. На месте пожара работало два пожарных расчета.
На данный момент причины возгораний устанавливаются.
В Красноярском крае случился пожар. Причиной воспламенения стал удар молнии в крышу коттеджа.
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