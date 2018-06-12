Два пожара произошло ночью в Хакасии

Этой ночью случилось два возгорания в Хакасии . Оба пожара зарегистрированы в Абакане . Об этом сообщило интернет-издание «Хакасия».

Первое сообщение о пожаре поступило в 00:12. Загорелась времянка жилого дома. Пожарные тушили возгорание полтора часа, на месте происшествия задействовали пять расчетов. В 01:50 пожар ликвидировали полностью.

О втором пожаре стало в 02:37. Диспетчер получила информацию о возгорании машины. Пожар случился около частного дома. Возгорание ликвидировали оперативно, не допустили распространения огня. На месте пожара работало два пожарных расчета.

На данный момент причины возгораний устанавливаются.