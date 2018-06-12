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В Японии от жары за неделю пострадали почти 1000 человек
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В Японии от жары за неделю пострадали почти 1000 человек 

Вести.Ru 35 минут назад
В Японии установилась сильная жара, сопровождаемая высокой влажностью. За неделю, с 4 по 10 июня, около 990 жителей страны были госпитализированы с тяжелыми тепловыми ударами. Два человека умерли, передает ТАСС.
Половина пострадавших от жары — люди старше 65 лет. Больше всего страдают те, кто долго находился на улице или в помещении без кондиционера. Число тех, кто попал в больницу с тепловыми ударами, выросло на 280 в сравнении с прошлой неделей.
Жителям предписано пить больше воды, при этом слегка подсаливая ее.
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