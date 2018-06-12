В Японии от жары за неделю пострадали почти 1000 человек

Японии установилась сильная жара, сопровождаемая высокой влажностью. За неделю, с 4 по 10 июня, около 990 жителей страны были госпитализированы с тяжелыми тепловыми ударами. Два человека умерли, передает ТАСС

Половина пострадавших от жары — люди старше 65 лет. Больше всего страдают те, кто долго находился на улице или в помещении без кондиционера. Число тех, кто попал в больницу с тепловыми ударами, выросло на 280 в сравнении с прошлой неделей.

Жителям предписано пить больше воды, при этом слегка подсаливая ее.