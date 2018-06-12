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В Тегеране 18 человек получили травмы в результате сильного ветра
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В Тегеране 18 человек получили травмы в результате сильного ветра 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Тегеран, 12 июня /Синьхуа/ — Вечером в понедельник 18 человек получили травмы в результате сильного ветра в южном и восточном районах иранской столицы Тегеран. Об этом заявил во вторник аварийно-спасательный центр Тегерана.
Упавшие электрические столбы и деревья привели к травмам.
Вместе с разрушительным тайфуном, от молний загорелись пшеничные поля в районе Варамин на юге столицы.
Электроснабжение в некоторых районах столицы было отключено на короткое время из-за сильного ветра, скорость которого достигла 83 км/час. —0—
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