В Тегеране 18 человек получили травмы в результате сильного ветра

Тегеран , 12 июня / Синьхуа / — Вечером в понедельник 18 человек получили травмы в результате сильного ветра в южном и восточном районах иранской столицы Тегеран. Об этом заявил во вторник аварийно-спасательный центр Тегерана.

Упавшие электрические столбы и деревья привели к травмам.

Вместе с разрушительным тайфуном, от молний загорелись пшеничные поля в районе Варамин на юге столицы.

Электроснабжение в некоторых районах столицы было отключено на короткое время из-за сильного ветра, скорость которого достигла 83 км/час. —0—