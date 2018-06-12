На Тайване произошло землетрясение

По данным тайваньской сейсмологической службы, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в восточной части острова, пишет ТАСС

Эпицентр землетрясения находился у побережья, его очаг

залегал на глубине 10,9 км. Колебания почвы ощущались на территории уезда Хуалянь. К настоящему времени информации о пострадавших и ущербе пока не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения на Тайване в феврале погибли 17 человек, еще порядка 280 получили травмы. Тогда ученые заявили, что образовавшийся сейсмический очаг будет работать еще несколько месяцев.

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