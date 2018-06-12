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На Тайване произошло землетрясение
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На Тайване произошло землетрясение 

Мир24 1 час назад
По данным тайваньской сейсмологической службы, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в восточной части острова, пишет ТАСС.
Эпицентр землетрясения находился у побережья, его очаг
залегал на глубине 10,9 км. Колебания почвы ощущались на территории уезда Хуалянь. К настоящему времени информации о пострадавших и ущербе пока не поступало.
Напомним, в результате мощного землетрясения на Тайване в феврале погибли 17 человек, еще порядка 280 получили травмы. Тогда ученые заявили, что образовавшийся сейсмический очаг будет работать еще несколько месяцев.
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